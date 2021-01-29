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Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 860, скончались 15 человек

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. 

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше. 

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В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 181 тыс. 170 случаев COVID-19, 126 тыс. 548 человек выздоровели, 49 тыс. 584 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3136 человек, привитых второй дозой было 3270.

Первой дозой вакцины от  COVID-19 в Литве привиты 67 тыс. 794 человека, двумя дозами – 15 тыс. 756 человек.

За минувшие сутки было взято 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 911 тыс. 616.

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