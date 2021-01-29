Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 860, скончались 15 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.