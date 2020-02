Svarbių Klaipėdos gatvių rekonstrukcija gali strigti, trūkstant lėšų

Tuo metu į klausimą, ar Vyriausybė padidins finansavimą, Klaipėdoje viešėjęs susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius konkrečiai neatsakė.

„Aišku, 5 mln. eurų neužtenka, bet tai ilgalaikis procesas ir reikia judėti link jo vystymo. Jeigu darbai yra daromi, jeigu judama, visada teigiami poslinkiai galėtų būti. Bet nerimta būtų iš mano pusės sakyti, kad kitais metais arba dar kitais bus tiek ir tiek“, – sakė J. Narkevičius.

Klaipėdoje planuojama rekonstruoti Baltijos prospekto, Šilutės ir Vilniaus plentų žiedinę sankryžą bei padidinant jos pralaidumą ir pastatyti dvi estakadas virš jos – jos turėtų sujungti Vilniaus plentą su Baltijos prospektu.

Be to, ketinama įrengti keturias požemines perėjas pėstiesiems po Baltijos prospektu ir Šilutės plentu, atnaujinti viadukusi per geležinkelį.

Projektą parengė konkursą laimėjusi infrastruktūros projektavimo bendrovė „Kelprojektas“.