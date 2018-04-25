Святитель Алексий Московский

Сегодня мы продолжаем цикл заметок, посвященных святым Литовской земли. Первое празднование дня их общей памяти намечается на 26-27 июля. На этот раз речь пойдет о святителе Алексие, митрополите Московском.

Так он называется в нашем православном календаре и богослужебных книгах. Официально же он носил титул Киевского митрополита. Несколько раз бывал в Литве. Но обо всем этом ниже.

Простые времена бывают только в грамматике. В истории таких не сыщешь. Даже если и выпадает на наше счастье спокойный период, мы сами находим себе сложности. А вот святителю Алексию, равно как и его современникам, искать проблем не было нужды. Судите сами. XIV век. Татаро-монгольское иго. Междоусобная борьба русских князей. Литва набирает силы. Церковные смуты. Проще всего в таком положении, как страус, спрятать голову в песок, уверяя себя, что ничего не происходит. И лишь смелый человек способен не только участвовать во всем этом, но и подняться над ситуацией. Таким мужеством и обладал боярский сын Елевферий Бяконт, который вошел в историю как митрополит Московский Алексий.

Он родился в Москве на рубеже XIII-XIVвеков. Его отец Федор был приближенным Даниила Московского и его сына Ивана Калиты и внука Симеона Гордого. С детства у мальчика была тяга к монашеству. Все началось с того, что, как-то задремав во время ловли птиц, он услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». Это было чудо. Алексием он стал только после того, как постригся в монахи.

В 19 лет он ушел от мира. Двадцать лет подвизался в московском Богоявленском монастыре, трудился, молился, изучал Писание, духовно совершенствовался. Потом Алексия приблизил к себе митрополит Феогност. С самого Крещения Руси митрополитов назначал Константинополь. И были это за редчайшим исключением греки.

Видя таланты и праведность монаха, престарелый Феогност прочит Алексия себе в преемники. В 1352 году Алексий был посвящен в сан епископа. Вселенский патриарх подтвердил выбор русского митрополита. К тому времени Киев утратил былое значение после разорения города татарами в 1240 году. Столицей становится Владимир-на-Клязьме. Набирает силу Москва. Глава Русской церкви, хоть и живет сначала во Владимире, а потом в Москве, продолжает носить титул Киевского.

Находясь под крылом Феогноста, Алексий активно участвует в политической жизни страны – светская и церковная власти составляли единый альянс. Будущий митрополит занимается церковным судом и выполняет дипломатические миссии.

Когда послы вернулись из Константинополя, настало время самому Алексию предстать пред ясные очи патриарха. Путь его лежал через Орду. Там он получает охранную грамоту от жены хана Джанибека Тайдулы. Патриарх Филофей выдает ему свою грамоту, по которой святитель Алексий, не будучи греком, возводился в сан митрополита в виде исключения, за его добродетельную жизнь и духовные достоинства. Она датируется 30 июня 1354 г.

Попытки разделить на части огромную Киевскую митрополию, куда входили земли и будущего Московского и Великого Литовского княжеств, делались еще при Феогносте. Но апогея они достигли при Алексии. Особенно эти попытки усилились при великом князе Ольгерде (нам более привычна литовская транскрипция его имени — Альгирдас), подчинившем большинство западных и юго-западных русских земель и претендовавшем на господство над всеми русскими княжествами. Так, он добивался в 1355 году образования собственной митрополии во главе с тверским епископом Романом. Надо сказать, что в Константинополе в это время часто менялись и патриархи, и императоры. И взгляды их на вопрос о единстве Русской церкви были различны.

Поначалу новое церковное образование занимало небольшую территорию – Полоцк, Туров, Галиция с центром в Новогрудке. Все остальные русские земли находились в ведении святителя Алексия. Но постепенно Литовская митрополия увеличивалась. Это было вызвано тем, что все больше русских земель присоединял себе Ольгерд. Вскоре под омофором Романа оказались Киев, Брянск, Смоленск. Рассказывать о всех перипетиях этой борьбы нет возможности: не хватит места на отведенной под заметку полосе. Закончилась она со смертью Романа в 1362 году. Одним из драматических событий этого противостояния было пленение Алексия Ольгердом. Жизнь его находилась в опасности. Однако святителю Алексию удалось бежать, и в 1360 году он вернулся в Москву.

Святитель Алексий занимался не только объединением митрополии. Он был регентом при юных князьях, строил монастыри, выступал в качестве верховного арбитра во внутридинастических распрях, даже исцелил уже упомянутую ханшу Тайдулу от слепоты, которой она страдала не один год. В один из коротких периодов замирения с Ольгердом Алексий крестил его дочь. Есть сведения, что он освящал Вильнюсский Пречистенский собор, в котором есть Алексиевский придел-баптистерий.

В 1373 году патриарх прислал для очередного замирения Ольгерда с Алексием болгарина Киприана. Но сложилось так, что он был втянут в эту войну: литовский князь решил сделать его своим митрополитом. История святителя Киприана, его роль в борьбе Руси за независимость от татар, драматические события жизни и многое другое требуют отдельного рассказа. Ему мы посвятим нашу заметку в следующем номере ЛК.

Митрополит Алексий был дружен с Сергием Радонежским и видел в нем своего преемника. Однако сам преподобный отказался от предложения святителя — согласно житию, из смирения, но, возможно, он не считал себя вправе оспаривать каноничность решения Вселенского Патриарха и относился к Киприану, с которым его связывали добрые личные отношения, как к человеку, вполне достойному возглавить Русскую церковь после смерти святителя Алексия.

Скончался митрополит 12 февраля 1378 года. В 1484 году в храме Чудова монастыря, основанном Алексием и где он был похоронен, были обретены его тленные мощи. А еще через двести лет, 20 мая (2 июня по новому стилю) 1686 года, перенесены в арку между новым Благовещенским храмом и церковью во имя святителя Алексия, где почивали открыто. Ныне святые мощи покоятся в Богоявленском соборе в Москве. Дней памяти святителя в нашем церковном календаре целых три: 25 февраля, 2 июня и 18 октября (по новому стилю).

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви