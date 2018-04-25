Святитель Филарет Московский

Если кого-то все без разбора хвалят, то это, как правило, либо гений, что редкость, либо посредственность. Когда же недоброжелатели, причем стоящие по отношению друг к другу на диаметрально противоположных позициях, считают человека чуть ли не заклятым врагом, это явно неординарная личность. Такой личностью был митрополит Московский Филарет Дроздов (1782-1867). Либералы считали его мракобесом, а консерваторы — тайным протестантом и масоном, называли якобинцем в богословии. Преувеличить значение митрополита Филарета в богословии, просвещении и других сферах церковной и государственной жизни России XIX века сложно. Деятельность его, как это ни покажется кому-то странным, имеет и немалое культурологическое значение.

Будущий митрополит Филарет, а пока Василий Михайлович Дроздов, родился в Коломне в семье, где не одно поколение и по отцовской, и по материнской линии было священниками. Эта же стезя была уготована ему с детства. Посему он в девятилетнем возрасте поступил в местную семинарию, а после ее закрытия продолжал образование в Сергиевом Посаде. Василий отличался большими способностями и усердием, что в сочетании встречается довольно редко.

Закончив учебу, стал преподавать греческий язык и идиш, потом поэзию и риторику. В конце 1808 года Дроздов принимает по совету Московского митрополита Платона (Левшина) монашеский постриг с именем Филарет. Через пять дней он иеродиакон, через четыре месяца иеромонах (священник), а через два года – архимандрит. В таком быстром продвижении нет ничего удивительного: образованный человек, талантливый проповедник, монах святой жизни.

В это время началась реформа духовных школ, и Филарета отправляют в преобразованную Санкт-Петербургскую духовную академию. Мечта остаться до конца дней в Троице-Сергиевой лавре не сбылась. В новой столичной академии он становится ректором. Здесь он разработал почти полный курс богословских и церковно-исторических наук.

Во время войны 1812 года вместе со всем духовенством архимандрит Филарет жертвовал из своего жалованья на военные нужды. Позже он составит благодарственный молебен о спасении Отечества, который будут служить в день Рождества Христова. Эта война углубила религиозность общества, которая не всегда вела к православию. Филарет видел заблуждения, но не верил в пользу суровых запретительных мер. Он всегда отличал человека заблуждающегося, и доброжелательно относился к искреннему движению человеческой души.

В 1813 году было создано Библейское общество. Оно ставило целью сделать перевод Писания на русский и другие языки России. До этого Библии на русском языке не существовало. Филарет принял активное участие в работе общества. Сам он переводил евангелие от Иоанна. Он понимал, что нужен доброкачественный перевод, а скороспелые поделки могут только испортить столь нужное дело. Позже общество было закрыто, так и не завершив перевода всей Библии. Но трудами уже митрополита Московского Филарета перевод был завершен.

В 1817 году Филарет становится епископом. Сначала в Ревеле (Таллинн), потом в Твери и, наконец, с 1821 года возглавляет Московскую кафедру. За долгие годы святительства в Первопрестольной он много сделал. Основал 12 монастырей и скитов, вел работу по возвращению в лоно православия униатов и старообрядцев. Написал катехизис. Его врагов-консерваторов особенно раздражало то, что библейские цитаты приводились на современном языке, а не по-церковнославянски. Это лишь малая толика того, что сделал митрополит Филарет.

Однажды святитель прочел в журнале пушкинские строки:

«Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?»

Вернувшись домой, он взял в руки перо (недаром же когда-то преподавал поэзию):

«Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога мне дана;

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена».

Вскоре великий поэт пишет ответ:

«В часы забав иль праздной скуки,

Бывало, лире я моей

Вверял изнеженные звуки

Безумства, лени и страстей…

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт».

Правда, публикуя стихотворение, Пушкин меняет последнюю строфу, уйдя от определенного образа митрополита Филарета к обобщенному образу некоего серафима:

«Твоим огнем душа палима

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе серафима

В священном ужасе поэт».

Шел 1830 год, год Болдинской осени, подготовки к женитьбе на Наталье Николаевне, время, когда Пушкин пересматривает всю свою жизнь. Происходит это не без благотворного влияния Филарета. Между ними устанавливается духовная связь. Поэт чаще ходит в церковь, в его творчестве усиливаются религиозные мотивы – он пишет поэтические переложения молитв Ефрема Сирина и «Отче наш»… Его душа «отвергла мрак земных сует».

Но наступил трагический 1837 год. 8 февраля между Пушкиным и Дантесом состоялась дуэль. По законам того времени дуэлянт приравнивался к самоубийце, которого хоронили за церковной оградой. Но Филарет спас Пушкина. В первый раз это было в 1830 году, когда он озарил душу поэта своим посланием. Второй раз — после смерти, когда он настоял на христианском погребении гения русской словесности.

Умер митрополит Филарет 19 ноября 1867 года. Причислен к лику святых в 1994 году. День памяти 2 декабря (19 ноября по ст.ст.).

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви