Григорий Чудотворец

В последний день ноября Православная Церковь чтит память Св. Григория Неокесарийского – одного из самых почитаемых святых в православном мире. Чудотворец и богослов, он оказал огромное влияние на формирование православного богословия, сформулировал отточенные догматы, которые стали безусловной истиной для всех. При этом он жил в эпоху до государственного признания христианства.

Святой родился в городе Неокесарии на севере Малой Азии, это город, который бал основан греческими поселенцами. Произошло это около 213 года. Его семья была знатной и зажиточной, а дальнейшая судьба Григория складывалась так: получил классическое языческое образование; в 14 лет лишился отца, что очень сказалось на бытовом благополучии семьи; смог окончить школу риторов, но пожелал пойти по пути юриспруденции.

В это время юридическая школа в Бейруте была самой знаменитой в мире эллинов и римлян. Здесь Григорий познакомился с известным философом и богословом Оригеном. И фактически стал его учеником. Именно он преподал будущему чудотворцу первые уроки экзегетики Священного Писания, да и, по сути, открыл перед молодым Григорием Неокесарийским мир Библии, который пленил молодого человека навсегда.

Отучившись в школе юристов пять лет, Григорий вернулся домой, но почти тут же получил письмо от Оригена, который убеждал его принять христианство.

Со всей искренностью Григорий крестился, а в 245 году был посвящен в сан епископа Неокесарийского. По преданию в ночь после принятия сана ему явились Божия Матерь и св. апостол Иоанн Богослов, которые и передали ему божественные истины.

Воздействие проповедей святого Григория Чудотворца было следующим: он начинал говорить в храме с утра, когда собиралось 3-4 человека, потом еще 10, а к вечеру в 10 часов уже было несколько сотен человек, которые принимали крещение под действием его проповедей, и так каждый день.

Это был необычайный феномен своего времени, потому что воздействие харизмы Григория на людей было очень сильным и отличительным от всего, что было прежде. Если в начале его епископства в городе было не более 17 христиан, то к окончанию жизни Григория он не мог найти в городе и 17 человек неверующих.

Во время гонений Деция в 250 годах Григорий уединился в горах, а после окончания этих гонений установил специальное поминовение пострадавших от гонений.

Умер святой около 270 или 275 года. Его авторитет был настолько высок и безупречен, что вплоть до IV века из тех установлений в богослужении, которые принял св. Григорий, никто в понтийских странах не решался нарушить даже одну черту. Но к этому были основания — это посмертные чудеса святого.

После того как святой почил, его мощи находились в том храме, который он сам построил при жизни в Неокесарии. Но в дальнейшем судьба мощей Григория Неокесарийского складывалась таким образом: правая рука святого пребывает в Иерусалиме, в храме Гроба Господня; левая рука находится в Метеорском монастыре; глава пребывает в церкви Сан-Роке г. Лиссабона столицы Португалии.

И получается так, что другие части тела святителя Григория в той или иной мере были разбросаны по многим православным и католическим церквам мира. Есть они в Пантелеимоновском Русском монастыре на Афоне, в церкви св. Анастасии в Афинах, в монастыре св. Иоанна Богослова на острове Патмос, в монастыре Успения Богородицы в Пелопоннесе, в храме святого Петра в Риме. А также в храме на Большой Полянке г. Москвы, который освящен в честь Григория Неокесарийского.

Бесчисленно количество чудес по молитвам святителя Григория Неокесарийского, можно указать только на несколько самых известных.

Не могли поделить между собой озеро два брата и обратились за помощью к святому, тот согласился помочь и всю ночь молился об этом деле, наутро все увидели, что предмета раздора нет, так как озеро высохло.

Во время гонений Деция воины императора преследовали христиан во главе со святым Григорием епископом Неокесарийским вплоть до высокого холма, где святой укрылся со своими сторонниками и вознес молитвами к Богу, после чего христиане стали невидимы для своих врагов и спаслись.