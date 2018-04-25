Leesys откроет в Паневежисе подразделение по производству электроники

Производитель компонентов электроники германского капитала — компания Leesys планирует открыть в Панявежской свободной экономической зоне (СЭЗ) подразделение по производству, ремонту и техобслуживанию.

За три года в нем намечается трудоустроить 40 специалистов, сообщила компания поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.

Генеральный директор Leesys Арнд Карден утверждает, что Литва наилучшим образом соответствовала ожиданиям компания.

«Наше внимание привлек уровень квалификации специалистов, открытость технологическому прогрессу, подходящая инфраструктура. Также большую роль в принятии решения сыграла и помощь инвестиционного агентства Investuok Lietuvoje», – отметил в сообщении А. Карден.

На минувшей неделе агентство BNS сообщило, что Leesys учредила дочернее предприятие в литовском Панявежисе, а его единственным акционером является обосновавшаяся в Лейпциге компания Leesys – Leipzig Electronic Systems.

Компания создает компоненты электроники для автомобилей, телекоммуникаций и медицинской промышленности. С 1990 года компанией владел германский концерн Siemens, а в 2014 году ее приобрела германская инвесткомпания Quantum Capital Partners.