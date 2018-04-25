Lietuvos paštas выиграла тендер на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Государственная компания Lietuvos Paštas выиграла объявленный Содрой тендер на доставку пенсий в 2020–2021 г. в Каунасе и Вильнюсе.

Неофициально Содра подтвердила информацию, опубликованную BNS.

«В ближайшие два года в Вильнюсе и Каунасе пенсии будут доставляться компанией Lietuvos paštas, которая выиграла тендер», -сообщили в Содре.

Договор будет подписан в ближайшее время. Содра не раскрывает, сколько компаний участвовало в тендере.

Руководители компаний Bastaras и Godlija, доставляющих пенсии в других городах, Паулюс Ракаускас и Рима Банайтенене не прокомментировали BNS участвовали ли они в конкурсе. Глава компании Victum Вигантас Страдомскис сказал, что компания не участвовала в конкурсе.

Новый тендер объявили после того, как в начале этого года компания Bastaras выигравшая конкурс в прошлом году, не смогла вовремя осуществить обязательства по доставке пенсий жителям.

После расторжения контракта, был объявлен новый тендер, и Lietuvos paštas временно взяла на себя доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе.

Правительство в сентябре решило с 2021 года поручить доставку пенсий только Lietuvos paštas.

Информация ЛК подготовлено по сообщению BNS