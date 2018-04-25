Названы лучшие страны Европы для комфортной жизни

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В рейтинге самых финансово благополучных стран Европы на первые места эксперты поставили Германию и Австрию, сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование шведской компании Intrum AB.

Наименее благополучными европейскими странами являются, по мнению авторов, Греция и Литва.

Страны ЕС оценивали по тому, как граждане могут своевременно оплачивать свои счета, есть ли у них кредитные долги, сбережения, каков их уровень финансовой грамотности.

Эксперты определили, что в Германии и Дании жители своевременнее, чем в других странах, платили по счетам.

У эстонцев, венгров и чехов меньше всего долгов по кредитам.

А шведы и швейцарцы могут экономить в месяц больше, чем другие европейские жители.

Самыми же финансово грамотными оказались жители Великобритании и Финляндии.

Не обошли своим внимание авторы исследования и проблемы европейцев. Так, 45% жителей ЕС считают, что их доходы уменьшаются в последнее время, а размеры счетов растут.

Четверть опрошенных рассказали, что в текущем году одалживали деньги или снимали их с кредитной карточки, чтобы своевременно оплатить счета.

В то же время 75% европейцев утверждают, что могут позволить себе откладывать с зарплаты каждый месяц определенную сумму.