Swedbank откажется от обмена валюты

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Swedbank с декабря перестанет предоставлять услуги по обмену валюты, сообщает пресс-служба банка. С 9 декабря 2019 года клиенты Swedbank больше не смогут осуществлять операции с наличной иностранной валютой и вносить или снимать наличную иностранную валюту со своего счета.

Одной из основных причин этих изменений является значительное снижение спроса на эти услуги среди клиентов банка. Количество операций по обмену валюты за последние три года уменьшилось в три раза. Основными движущими силами этого изменения являются расширение зоны евро, внедрение решений для цифровых расчетов и более широкое использование банковских карт за рубежом.

В пресс-службе подчеркивают, что изменения не повлияют на услуги безналичного расчета. Банковский счет также можно будет открывать в иностранной валюте, а обмен валюты будет также доступен в обычном режиме.

В некоторые документы Swedbank были внесены изменения, касающиеся неисполнения операций с наличной иностранной валютой. В частности, в документы о платежах за обслуживание банка, в общие условия обслуживания, условия договора банковского счета физического лица и юридического лица. Кроме того, филиалы банка теперь не принимают наличные депозиты в иностранной валюте.