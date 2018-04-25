Литва — в рейтинге конкурентоспособности

В этом году Литва поднялась на одну ступеньку и заняла 39-е место среди 141-й страны в Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Эстония в этом году заняла 31-е место, а Латвия – 41-е (в прошлом году – 32-е и 42-е места соответственно), сообщает BNS.
Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Авторы исследования подчеркивают, что страны с высокими показателями национальной конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан.
Из 12 оцениваемых областей Литва получила самые высокие оценки за макроэкономическую стабильность (1-е место) и использование информационных технологий (12-е место). Самые низкие оценки она получила за здравоохранение (85-е место), размер рынка (76-е место) и финансовую систему (75-е место), сообщил Департамент статистики.
Среди контрольных показателей конкурентоспособности выделены: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал.
Эстония опередила другие страны Балтии в рейтинге конкурентоспособности национальных экономик Всемирного экономического форума. Эстония заняла в рейтинге 31-е место, Литва – 39-е место, а Латвия – 41-е. На первое место в рейтинге вышел Сингапур, оттеснив на вторую позицию США. В тройку лидеров также вошел Гонконг. Сам Китай расположился на 28-й позиции из 141. Демократическая Республика Конго, Йемен и Чад замыкают список рейтинга конкурентоспособности, составляемый с 1979 года.
Наиболее конкурентоспособным конгломератом стран остается Азиатско-Тихоокеанский регион, но Европа и США отстают от него лишь незначительно.
ФРГ опустилась с 3-го на 7-е место, однако лидирует по макроэкономической стабильности и способности к инновациям. Россия сохранила 43-е место, расположившись между Словакией и Кипром. Составители рейтинга отметили улучшение макроэкономической среды, инновационный потенциал и внедрение информационных технологий. При этом РФ занимает 116-ю строчку по степени открытости торгового сектора и прозрачности, а также 122-е место по уровню свободы прессы, ухудшив свои прежние значения, сообщает немецкое издание dw.com. Среди бывших республик СССР наиболее высокий итоговый результат показала Эстония (31-е место), а самый низкий — Таджикистан (104-я строчка).
В отчете отдельно выделены Северные страны как наиболее технологически развитые, инновационные и динамичные, при этом имеющие более высокие жизненные стандарты и социальную защиту.
По оценке составителей рейтинга, большего успеха достигают именно те страны, в которых социальные и экономические вызовы рассматриваются как единое целое.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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