Литва — в рейтинге конкурентоспособности

В этом году Литва поднялась на одну ступеньку и заняла 39-е место среди 141-й страны в Рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Эстония в этом году заняла 31-е место, а Латвия – 41-е (в прошлом году – 32-е и 42-е места соответственно), сообщает BNS.

Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как способность страны и её институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Авторы исследования подчеркивают, что страны с высокими показателями национальной конкурентоспособности, как правило, обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан.

Из 12 оцениваемых областей Литва получила самые высокие оценки за макроэкономическую стабильность (1-е место) и использование информационных технологий (12-е место). Самые низкие оценки она получила за здравоохранение (85-е место), размер рынка (76-е место) и финансовую систему (75-е место), сообщил Департамент статистики.

Среди контрольных показателей конкурентоспособности выделены: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал.