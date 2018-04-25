Отравление в бассейне

Фото BFL/Греты Скарайтене

В сентябре в бассейне Центра здоровья школьников на столичной улице Жирмунай хлоркой отравились двое малолетних детей и спасавший их мужчина. Детей 2012 и 2013 года рождения доставили в больницу. Позже туда был доставлен и отец одного из мальчиков, который спасал их. Детей направили в реанимацию. Состояние одного из них было тяжелым.

Полиция предположила, что несчастье произошло из-за поломки оборудования, в результате чего в воду попало большое количество хлорки.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что расследование несчастного случая в бассейне Жирмунай закончено и причины случившегося установлены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бенкунскас рассказал, что инцидент произошел в первую очередь из-за технических ошибок при установке оборудования для дозирования химических веществ.