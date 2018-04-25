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Происшествия

Отравление в бассейне

Фото BFL/Греты Скарайтене

В сентябре в бассейне Центра здоровья школьников на столичной улице Жирмунай хлоркой отравились двое малолетних детей и спасавший их мужчина. Детей 2012 и 2013 года рождения доставили в больницу. Позже туда был доставлен и отец одного из мальчиков, который спасал их. Детей направили в реанимацию. Состояние одного из них было тяжелым.

Полиция предположила, что несчастье произошло из-за поломки оборудования, в результате чего в воду попало большое количество хлорки.

Заместитель мэра Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что расследование несчастного случая в бассейне Жирмунай закончено и причины случившегося установлены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бенкунскас рассказал, что инцидент произошел в первую очередь из-за технических ошибок при установке оборудования для дозирования химических веществ.

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«Когда насос подачи воды остановился, система дозирования хлорки не была прервана, в результате чего большое количество вещества попало в среду бассейна, где дети уже плавали. Теперь это исправлено, и нет угроз подобных случаев», — заверил заместитель главы города.

Он отметил, что бассейн на улице Жирмунай необходимо реконструировать, поскольку построен он был в 1972 году.

Бенкунскас также сообщил, что Витаутасу Янушайтису, директору Центра здоровья школьников, в котором расположен бассейн, придется покинуть свой пост. По словам замглавы города, Янушайтис хорошо знает специфику бассейнов и многое сделал за годы управления, однако он не обеспечил должного внимания к технике безопасности.

В этой связи вскоре администрация объявит конкурс на замещение должности управляющего Центром.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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