Swedbank разблокировал счета санатория Belorus, он сможет возобновить деятельность

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас подтвердил BNS, что был информирован о том, что счета санатория разморожены после того, как из контролирующего его Управления по делам президента Беларуси ушел Виктор Шейман.

По его словам, работники Belorus уже вызваны на работу, и если удастся слаженно возобновить деятельность, то санаторий сможет снова начать предоставление услуг в субботу.

Счета санатория банк Swedbank заморозил в декабре прошлого года, мотивируя введенными Евросоюзом (ЕС) санкциями.

По данным Реестрового центра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению по делам президента Беларуси. Его возглавлял В. Шейман, однако в середине июня он вышел на пенсию. Управление по делам президента непосредственно подчиняется Александру Лукашенко.

В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. В. Шейман был внесен в список санкций ЕС еще десять лет назад.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине фальсификации результатов выборов и насилия против мирных протестующих.