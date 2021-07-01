В Латвии нашли самый древний штамм чумы

Останки двух человек были обнаружены в этом месте еще в XIX веке, но затем затерялись в антропологической коллекции в Германии до 2011 года. В результате последующих раскопок нашли еще два захоронения.

В ДНК древней бактерии отсутствует ряд генов, сделавших чуму впоследствии намного более опасной болезнью: 5300 лет назад она не могла передаваться через блох, переносимых крысами и другими грызунами, тогда как бубонная чума, опустошавшая страны Евразии в исторические времена и изредка встречающаяся до сих пор, распространяется именно таким способом.

Мужчина 20-30 лет из Риннюкалнса, судя по анализу его останков, умер от чумы, но похоронен он был так же, как его соплеменники, то есть произошедшее с ним они как что-то экстраординарное не воспринимали.

“Вероятнее всего, его укусил грызун, он получил первичное заражение Yersinia pestis и умер через пару дней, может быть через неделю, от септического шока”, – считает доктор Бен Краузе-Кьора из Кильского университета в Германии.

В трех других скелетах, захороненных рядом, следов чумы не обнаружено.

Впоследствии чума мутировала и стала заразнее и смертоноснее. В истории Европы было несколько пандемий чумы; одна из них, известная как “Черная смерть”, в XIV веке выкосила до половины населения континента.

Повторные волны болезни обрушивались на Европу на протяжении еще нескольких веков и унесли миллионы жизней.

В наше время чума лечится антибиотиками в случае достаточно ранней диагностики.

Обнаружение ранней формы возбудителя чумы заставило ученых пересмотреть прежние представления об эволюции болезни. До сих пор была распространена гипотеза, что чума была столь же заразной и в доисторические времена и потому стала причиной сильной убыли населения в Западной Европе в конце неолита.

Однако ученые из Кильского университета теперь предполагают, что чума спорадически передавалась от животных к людям примерно 7000 лет назад, когда в Центральной Европе появились первые земледельческие культуры. Поскольку она тогда была не настолько заразной, крупных вспышек болезни в то время не было.

Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.