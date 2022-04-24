Табачная контрабанда

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Контрабанда сигарет, включая контрафактную продукцию, сегодня считается одним из самых серьезных рисков безопасности на границе, приносящих огромные потери. По подсчетам Агентства ЕС по борьбе с мошенничеством, издержки, связанные с контрабандой табака в страны ЕС, превышают 10 миллиардов евро в год. Контрабанда табачной продукции через границу бывает разная — от нескольких блоков, спрятанных в машине, до больших партий, тайно перевозимых через границу.

В начале апреля на пресс-конференции в Брюсселе были представлены итоги борьбы ответственных служб Евросоюза с незаконным производством и контрабандой табака, сообщает пресс-служба Криминальной службы таможни Литвы.

Сотрудники ответственных служб стран ЕС в прошлом году обнаружили и уничтожили 74 нелегальные фабрики по производству сигарет и 28 фабрик по производству табака для кальяна. Кстати, в 2018 году было обнаружено 47 таких фабрик. Всего с 2018 года было закрыто 233 нелегальные табачные фабрики.

Польша является лидером по количеству крупных нелегальных табачных фабрик — только в прошлом году в ней нашли 32 такие фабрики. Следующей по печальному лидерству является Бельгия, где в прошлом году было обнаружено 9 нелегальных табачных фабрик. Среди стран Балтии «отличилась» Латвия, где в прошлом году было ликвидировано 4 теневые табачные фабрики, а всего с 2018 года – 14.

Литовские таможенники только в 2021 году изъяли 19 миллионов пачек контрабандных сигарет и 60 тонн сырого табака на сумму более 73 млн евро. По данным литовской таможни, в прошлом году масштаб и интенсивность потоков контрабанды росли, а способов спрятать сигареты и маршрутов доставки в Литву становилось все больше.

Пути сигаретной контрабанды

В апреле пограничники железнодорожного поста в Кене задержали два крупных груза нелегальных сигарет. Более 100 000 пачек нелегальных сигарет было обнаружено в вагонах с древесными гранулами и углем. Поезд с древесными гранулами в Кену прибыл в четверг, 7 апреля, в 20 часов. Таможенники проверили вагоны и в первом на гранулах нашли ящики с белорусскими сигаретами. Всего 150 ящиков (75 000 пачек) сигарет Minsk City и Fest. Второй контрабандный груз был задержан ночью 8 апреля в 00.30. Во время проверки поезда из Беларуси под углем нашли закопанные ящики с сигаретами — 73 ящика (36 500 пачек) сигарет Fest. Ведется расследование. Стоимость обоих нелегальных грузов со всеми налогами – более 400 000 евро.

Другой способ переправки контрабандных сигарет обнаружили таможенники на пограничном пункте Райгардас. Грузовик Scania, которым управлял гражданин Беларуси, прибыл на таможенный пост Райгардас 26 марта около 13 часов. Водитель заявил, что везет груз стеклянных банок транзитом через Литву в Польшу — 22 поддона (96 тыс. банок). Однако сотрудники таможни, проверив через систему рентгеновского контроля грузовик, обнаружили, что стеклянные поддоны были оснащены так называемыми «гробами», пустотами, в которых находились сигареты. Как правило, такие тайники в грузовых автомобилях, где служебный груз является лишь имитацией, а внутри него установлены полости (так называемые «гробы»), встречаются в лесоматериалах из Беларуси. Контрабанда сигарет в партиях стеклянной тары встречается реже. Таможенники обнаружили 165 тысяч пачек белорусских сигарет стоимостью 557 тыс. евро. Ведется досудебное расследование, которое возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ