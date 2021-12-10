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«Талибан» формирует регулярные вооруженные силы Афганистана

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«Талибан» создал спецкомиссию по формированию регулярных вооруженных сил Афганистана. Об этом сообщает Минобороны талибов.

«Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии», — сказано в сообщении.

«Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны», — добавили в ведомстве.

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И.о. министра национальной обороны талибов Мухаммад Якуб Муджахид провел первое заседание руководства Минобороны, в котором участвовали командиры армейских корпусов.

«Глава Минобороны, заслушав отчеты и предложения руководства корпуса по ускорению работ, активизации формирования бригад и воинских частей, контролю и охране границ, обеспечению безопасности более совершенными методами, дал необходимые инструкции», — передает пресс-центр.

«Пилоты и экипажи ВВС, проживающие за границей, могут вернуться в свои дома и к своим обязанностям, принять участие в строительстве своей системы и страны, поскольку опасности для них нет», — утверждает начальник штаба ВС талибов Кари Фассихуддин Фитрат.

korrespondent.net

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