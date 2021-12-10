«Талибан» формирует регулярные вооруженные силы Афганистана

«Талибан» создал спецкомиссию по формированию регулярных вооруженных сил Афганистана. Об этом сообщает Минобороны талибов.
«Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии», — сказано в сообщении.
«Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны», — добавили в ведомстве.
И.о. министра национальной обороны талибов Мухаммад Якуб Муджахид провел первое заседание руководства Минобороны, в котором участвовали командиры армейских корпусов.
«Глава Минобороны, заслушав отчеты и предложения руководства корпуса по ускорению работ, активизации формирования бригад и воинских частей, контролю и охране границ, обеспечению безопасности более совершенными методами, дал необходимые инструкции», — передает пресс-центр.
«Пилоты и экипажи ВВС, проживающие за границей, могут вернуться в свои дома и к своим обязанностям, принять участие в строительстве своей системы и страны, поскольку опасности для них нет», — утверждает начальник штаба ВС талибов Кари Фассихуддин Фитрат.korrespondent.net