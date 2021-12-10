«Талибан» формирует регулярные вооруженные силы Афганистана

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«Талибан» создал спецкомиссию по формированию регулярных вооруженных сил Афганистана. Об этом сообщает Минобороны талибов.

«Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии», — сказано в сообщении.

«Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны», — добавили в ведомстве.