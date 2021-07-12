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«Талибан» назвал условие прекращения войны

Фото wikipedia.org

Радикальное движение «Талибан» согласно прекратить боевые действия в Афганистане после достижения политической договоренности. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин, пишет Лента.ру в понедельник, 12 июля.

По его словам, межафганские переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, согласно которому сначала должна быть согласована дорожная карта политического урегулирования конфликта, а потом начнутся переговоры о прекращении огня.

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«Но мы все еще находимся в процессе переговоров по политической дорожной карте», — отметил Шахин.

Ранее сообщалось, что талибы в Афганистане напали на город Калайи-Нау, есть погибшие и раненые. Перед этим стало известно, что талибы атаковали второй по величине город в Афганистане. 

Их военная активность усилилась после начала вывода из страны войск НАТО.

korrespondent.net

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