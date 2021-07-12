«Талибан» назвал условие прекращения войны

Радикальное движение «Талибан» согласно прекратить боевые действия в Афганистане после достижения политической договоренности. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин, пишет Лента.ру в понедельник, 12 июля.
По его словам, межафганские переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, согласно которому сначала должна быть согласована дорожная карта политического урегулирования конфликта, а потом начнутся переговоры о прекращении огня.
«Но мы все еще находимся в процессе переговоров по политической дорожной карте», — отметил Шахин.
Ранее сообщалось, что талибы в Афганистане напали на город Калайи-Нау, есть погибшие и раненые. Перед этим стало известно, что талибы атаковали второй по величине город в Афганистане.
Их военная активность усилилась после начала вывода из страны войск НАТО.korrespondent.net