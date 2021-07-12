«Талибан» назвал условие прекращения войны

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Радикальное движение «Талибан» согласно прекратить боевые действия в Афганистане после достижения политической договоренности. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин, пишет Лента.ру в понедельник, 12 июля.

По его словам, межафганские переговоры проходят на основе Дохийского соглашения, согласно которому сначала должна быть согласована дорожная карта политического урегулирования конфликта, а потом начнутся переговоры о прекращении огня.