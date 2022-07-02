Талибы запретили в Афганистане операции с иностранной валютой

Фото wikipedia.org

Контролирующее Афганистан движение «Талибан» объявило о введении запрета на операции с иностранной валютой в стране, МВД предупредило о строгом наказании нарушителей.

«Согласно решению кабинета министров Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство — ИФ), покупка и продажа земли, домов, магазинов, рынков, домов, квартир, инструментов, транспортных средств, арендная плата и ипотечные кредиты на основе иностранной валюты строго запрещены», — говорится в уведомлении, опубликованном на сайте МВД в среду.