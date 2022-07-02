Минсельхоз: Литва осенью сможет вывозить на Тайвань яйца, молочные и рыбные продукты

«Наша главная цель — выйти в розничные сети на Тайване. Участие наших компаний в Food Taipei Show является отличным доказательством того, что литовский бизнес серьезно относится к тайваньскому рынку, поэтому очень важно как можно скорее получить разрешения на экспорт», — сказал для пресс-релиза вице-министр сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис, который сейчас находится на Тайване.

В настоящее время экспорт литовских сельскохозяйственных и пищевых продуктов на Тайвань составляет почти 2 млн. евро. Ожидается, что эта сумма значительно возрастет с выдачей экспортных лицензий.

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