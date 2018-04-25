Tallink продолжит перевозки между Эстонией и Финляндией

Фото /AS Tallink Grupp

Tallink Grupp продолжает обслуживание линий Таллинн-Хельсинки судами Star, Megastar и Silja Europa по прежнему графику, а на линии Мууга-Вуосаари продолжает по обычному расписанию курсировать паром Seawind.

Суда будут продолжать перевозки, чтобы эстонцы могли вернуться домой через Финляндию и чтобы люди из соседних странах могли браться домой через эстонский транзитный коридор. Продолжение судоходства также поможет обеспечить достаточную пропускную способность грузов между Эстонией и Финляндией, сообщила в воскресенье пресс-служба Tallink.

Морские перевозки между Эстонией и Финляндией будут продолжаться и после 17 марта 2020 года. Точнее объемы перевозок и графики движения судов выяснятся в ближайшие дни, тогда предприятие незамедлительно предоставит эту информацию.

Tallink советует следить за обновлениями сведений на веб-сайтах компании и в социальных сетях.