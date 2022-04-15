Таможня Литвы рассматривает продление вывоза российских и белорусских товаров

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В связи с вступлением в силу в минувшую пятницу пятого пакета санкций Европейского Союза (ЕС) в отношении России и Беларуси перевозчики из этих стран должны покинуть территорию стран ЕС до 16 апреля. Таможенный департамент Литвы рассматривает возможность выезда грузовиков, ожидающих на границе, и по истечении этого срока.

«Абсолютное большинство среди выезжающих — 70-80% являются перевозчиками Беларуси и России, для которых дата 16 апреля назначена последняя отправка груза, отгрузка которого уже началась до вступления в силу санкций (…) Мы согласовываем с Еврокомиссией, другими учреждениями, МИД, как будем действовать, если будут те, кто не сможет выехать по объективным причинам», — заявил во вторник заместитель генерального директора Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас.

«По предварительным оценкам, мы, вероятно, должны позволить им завершить поставки, если будут доказательства того, что в очередь стали вовремя», — добавил он.

По словам Пойгозинаса, из-за частично действующих польских погранпереходов основной поток российских и белорусских грузов направляется через Литву, поэтому только на реконструированном Мядининкайском пограничном контрольно-пропускном пункте в настоящее время ожидают въезда в Беларусь около 750 грузовиков.

На литовско-белорусской границе за последние сутки количество грузовиков на многих пунктах пропуска уменьшилось, но водителям по-прежнему приходится ждать проверки двое суток и более.

Очередь грузовиков выросла только в пункте Райгардас где время ожидания осмотра составляет полутора суток. Между тем, на белорусской стороне (Привалка) очередей пока нет.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы, в пятницу утром въезда в Беларусь на КПП в Медининкай (Каменный Лог с белорусской стороны)ожидали 679 грузовиков, 477 — на КПП Шальчининкай (Беняконы) и 674 — в Райгардасе. Время ожидания в Мядининкай – 73 часа, в Шальчининкай – 69 часов, в Райгардасе – 84 часа.

Наименьшая очередь в Лаворишкес (Котловка) — здесь досмотра ждали 230 грузовиков, им придется простоять в очереди около 43 часов.

Представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Рокас Пукинскас сообщил BNS, что очереди на дорогах от пограничных пунктов Шальчининкай и Райгардас составляют несколько километров.

«В обоих местах очереди точно будут порядка 12-13 км — физически по дороге. В Райгардасе длина очереди может достигать 13-14 км», — сказал Пукинскас.



В пятницу утром на КПП в Кибартай (Чернышевское на российской стороне) в очереди на въезд в Калининградскую область РФ ожидают 28 грузовиков, а время ожидания регистрации составляет около четырех часов.

По данным Белорусского госпогранкомитета, очередей для грузовиков, следующих из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу, нет.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в 2021 году литовскую границу пересекли 824,5 тысячи грузовых машин, из которых 52% были с российскими номерами, 22% — с белорусскими.

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