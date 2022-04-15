В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V

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В Молдове депутаты приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект, предусматривающий запрет на использование на территории страны георгиевской ленты и знаков Z и V, сообщает молдавское онлайн-издание News Marker.

За принятие проекта поправок в Кодекс о правонарушениях проголосовали 53 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Перед голосованием за этот проект депутаты от Партии коммунистов провели акцию протеста у парламентской трибуны. Они вышли с плакатом с изображением георгиевской ленты и надписью: «День Победы свят. Не трогайте символы Победы».

Депутат от PAS Олеся Стамате на это заметила, что законопроект не запрещает ленту как часть ордена или медали: «Те, кто получили медали за защиту своей Родины, смогут их носить».

Перед голосованием коммунисты покинули зал заседаний в знак протеста.

Согласно принятому законопроекту, за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты в Молдове физлиц будут наказывать штрафом от 4,5 тыс. ($244) до 9 тыс. ($488) леев или 30-60 часами неоплачиваемой работы на благо общества. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9 тыс. ($488) до 18 тыс. ($977) леев.