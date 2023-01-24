Таможня ужесточает контроль: границу заполонили подозрительные курьеры с гривнами

Именно поэтому литовские таможенники в прошлом году усилили контроль за наличными на границе с Беларусью: при возникновении сомнений в законности провоза, гривны задерживаются для выяснения происхождения денег. В отдельных случаях по подозрению в контрабанде также возбуждаются досудебные расследования. За два с половиной месяца таможенники уже задержали около 44 миллионов гривен (около 1,1 млн евро).

На прошлой неделе (13 января, пятница) около 15:00 таможенники на Рейгардском дорожном посту проверили автобус с прицепом, въехавший из Беларуси, и задержали 5,13 млн. гривен, провоз осуществлялся группой из 18 человек. Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси, которые, судя по всему, не имели никакого отношения к Украине и давали разные объяснения, откуда у них гривны.

Были те, кто утверждал, что продали машину за гривны гражданам Украины, которые говорили, что таким образом (вывозя ее за границу, где более выгодный курс) они помогают украинским беженцам, были даже те, кто говорил, что это были просто их личными сбережениями. По словам таможенников, это стандартные объяснения в таких случаях. Криминальная таможня начала досудебное расследование в соответствии со статьей 199 УК. Часть 3 (контрабанда). Следствие ведет прокуратура Каунасского района.

В этот же день (13 января) в Мядининкай таможенники задержали еще две крупные суммы гривен. Почти одинаково — в одном случае было 350 тысяч, в другом — 370 тысяч гривен. Граждане Беларуси в разное время пытались ввозить гривны, но одним и тем же транспортным средством — велосипедами. Последние заявили, что везут деньги, но не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих происхождение гривен. Поэтому деньги были удержаны в соответствии с положениями Регламента Парламента и Совета ЕС для выяснения происхождения гривны.

С ноября литовская таможня зафиксировала около полдюжины таких попыток ввоза большего или меньшего количества гривен, как правило, в пересчете менее 10 000 евро. Всего было задержано около 44 миллионов гривен (около 1,1 млн евро). Деньги обычно везут граждане Беларуси, но есть и литовцы, и поляки. По подозрению в контрабанде по четырем делам начаты досудебные расследования.

Однако литовские таможенники призывают не бояться тех граждан Украины, которые действительно перевозят личные сбережения и могут доказать свое происхождение. Каждый случай оценивается индивидуально и доброжелательно, в зависимости от ситуации. Реализуемые меры в первую очередь направлены на усиление контроля над лицами, не имеющими связей с Украиной. Поэтому лица, перевозящие гривны, должны представить таможенникам документы, подтверждающие происхождение денег (чеки из обменных пунктов, договоры, доверенности и т.д.).

Важно помнить, что лица, прибывающие в Литовскую Республику из третьих стран и перевозящие наличными сумму не менее 10 000 евро (или эквивалентная сумма в другой валюте), а также — по требованию должностных лиц таможни — и меньшие суммы должны быть задекларированы в таможенном учреждении, через которое они въезжают в Литовскую Республику, без отдельного запроса таможенных служащих.