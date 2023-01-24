Польша обратилась к Германии по танкам для Украины

Напомним, даже если Германия не разрешит передачу танков Leopard 2 Украине, Варшава в любом случае намерена передать Киеву эту технику в рамках «меньшей коалиции» стран Запада.

А накануне Госдеп США анонсировал новости от ФРГ по танкам Leopard. В Вашингтоне считает, что новости от Берлина по вопросу танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.