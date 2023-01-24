Эрдоган: Турция не одобрит членство Швеции в НАТО

Турция на фоне акции в шведской столице Стокгольме с сожжением Корана решила не поддерживать заявку Швеции на членство в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информагентство АР.
По его словам, он возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли священную книгу мусульман.
Турецкий лидер считает акцию оскорбительной для всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.
«Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО», — добавил Эрдоган.
Как уже сообщалось раньше, Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Турцию. Турецкий министр обороны назвал готовившийся визит «бессмысленным».
Как известно, Эрдоган ранее объявил Швеции ультиматум. По его словам, Турция одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после того, как Стокгольм экстрадирует 130 «террористов».korrespondent.net