Г. Ландсбергис: в санкционные списки ЕС необходимо включить «Росатом»

Глава литовского МИД выразил надежду на то, что его позиция будет поддержана. «Надеюсь, что мы не станем избегать разговора об этом», — отметил Ландсбергис.

На прошлой неделе посол Литвы при Евросоюзе Арнолдас Пранцкявичюс заявил, что Вильнюс предложит Брюсселю наложить санкции на российские газовый сектор и сектор ядерного топлива.

Кроме того, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис поддерживает инициативу распространения вводимых против России санкций в том же объеме и на Беларусь.

«Присутствует стремление к применению в отношении Беларуси тех же санкций, которые действуют против России. Литва это намерение поддерживает», — сказал он.

Он отметил, что унификация санкций закроет путь товарам в Россию через Беларусь. По словам главы внешнеполитического ведомства, наблюдаются попытки обхода санкций, воспользовавшись определенными исключениями, которые сделаны Беларуси.

В Совете министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет Европейского фонда мира, из которого Украине будет выделена военная помощь.