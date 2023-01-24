Г. Ландсбергис: в санкционные списки ЕС необходимо включить «Росатом»

Российская госкорпорация «Росатом» должна быть включена в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, участвующий в заседании глав МИД стран ЕС в бельгийской столице.
«Санкции, принятые ЕС, работают, но есть еще много компаний и секторов, которые мы можем и должны внести в санкционные списки. Росатом — одна из них. Однако самое главное — четко заявить, что мы все стремимся к победе Украины — и все мы стремимся к поражению России», — заявил глава литовской дипломатии на встрече министров ЕС.
Глава литовского МИД выразил надежду на то, что его позиция будет поддержана. «Надеюсь, что мы не станем избегать разговора об этом», — отметил Ландсбергис.
На прошлой неделе посол Литвы при Евросоюзе Арнолдас Пранцкявичюс заявил, что Вильнюс предложит Брюсселю наложить санкции на российские газовый сектор и сектор ядерного топлива.
Кроме того, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис поддерживает инициативу распространения вводимых против России санкций в том же объеме и на Беларусь.
«Присутствует стремление к применению в отношении Беларуси тех же санкций, которые действуют против России. Литва это намерение поддерживает», — сказал он.
Он отметил, что унификация санкций закроет путь товарам в Россию через Беларусь. По словам главы внешнеполитического ведомства, наблюдаются попытки обхода санкций, воспользовавшись определенными исключениями, которые сделаны Беларуси.
В Совете министры иностранных дел ЕС одобрили новый пакет Европейского фонда мира, из которого Украине будет выделена военная помощь.