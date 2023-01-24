Лукашенко: Украина предлагает «пакт о ненападении»

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать», – сказал Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Беларуси.

Ранее в украинской разведке заявили, что Лукашенко водит кремлевское руководство за нос в вопросе своей лояльности. В связи с этим на сегодняшний день нет опасности открытого вторжения Беларуси на территорию Украины.

А на прошлой неделе Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Украина его «приятно удивляет», поскольку не ведется на некие «провокации» западных стран против Беларуси.