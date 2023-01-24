И. Ругинене: накопление в частных пенсионных фондах II уровня – афера века

Исполнительная власть утешает, успокаивает, но ничего менять не обещает, хотя раздражение среди населения только растет. «Я подписал по глупости, ничего не понял, сейчас ни за что не подпишу»; «Думал, что это в Содре, когда пришло время, я отказался, а оказывается, что-то сделал неправильно, вот и попался», — такие и гораздо более гневные комментарии звучат от людей. Их станет еще больше, ведь в этом году взнос в частные фонды увеличивается до 3 процентов. Если вы получаете среднюю зарплату, то в негосударственный пенсионный фонд ежемесячно будет уходить почти 54 евро. Плюс государство перечислит в фонд за вас более 28 евро.

Только в 2021 году «Содра» перечислила пенсионным фондам на сберегательные счета жителей в общей сложности более 0,5 млрд (517 млн) евро, из них 158 млн евро- часть государственных поощрений, т.е. все это — деньги налогоплательщиков. Ими субсидируют частный бизнес и поддерживают тех, кто копит в частном порядке, а ведь эти средства можно было бы выделить нынешним пенсионерам или обеспечить стабильность Содры. Здесь следует напомнить, что на пенсии по старости в Литве выделяется всего 5,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в среднем по ЕС он составляет 8-9 процентов.

Мало того, жителей вводят в заблуждение, что демографическая проблема решается накоплениями, ставшими практически обязательными, и что пенсионеры за счет накоплений в частных фондах больше не будут зависеть от количества работающих. Правда в том, что как бы вы ни копили на пенсию, если работающих людей мало, то экономика будет от этого страдать. Так что то, что вы можете сделать со своими 30 или более евро, будет зависеть от трудоспособных людей.

Золотые прииски для пенсионных фондов

Такая система давно подвергается критике со стороны ученых, в том числе лауреатов Нобелевской премии, поэтому развитые страны никогда не применяли такую ​​систему. Она была навязана странам Центральной и Восточной Европы. Однако от этого уже отказались Венгрия (полностью упразднили пенсионные фонды II уровня), Чехия и Польша (здесь накопленные в пенсионных фондах сбережения были национализированы и дополнительно инвестированы). С 1 января 2021 г. Эстония также внесла коррективы в аналогичную пенсионную систему. Здесь вход или выход из пенсионной системы второго уровня стал бесплатным для всех, а также разрешено снимать все деньги сразу.

Никто не сомневается в том, что к старости необходимо готовиться, чтобы сделать ее максимально достойной. Очень хорошо, что государство этому способствует, но зачем за наши деньги кормить частные компании, которые ничем не рискуют? Эта мера, именуемая в народе финансовым рабством, неадекватна и даже, я бы сказала, преступна. Мы просто открыли золотые прииски для пенсионных фондов, половина которых принадлежит банкам (кстати, чистая прибыль банков, работающих в Литве, за 9 месяцев прошлого года составила 343 миллиона евро). Лучшего бизнеса и придумать нельзя: гарантированный, постоянно растущий денежный поток, никакой напряженной работы по поиску клиентов, никакого страха их потерять и нулевой риск! Деятельность прибыльна даже при плохой производительности, потому что взимается так называемая административная плата.

Между тем, эта якобы достойная пенсионная система, по мнению экономистов, не выгодна тем, кто зарабатывает ниже средней зарплаты по стране. А таковых около половины всех трудящихся. Следует также напомнить, что здоровье людей слабое, люди в возрасте 50-55 лет очень часто в Литве становятся инвалидами, чаще, чем в других странах. Лишившись здоровья и работы до выхода на пенсию, у них даже нет возможности забрать накопленное.

Сравнивать надо не с инфляцией, а с ростом зарплат

«Люди иррациональны, они не понимают, они ничего не сделают сами», — говорят сторонники этой порочной системы. Конечно, когда не можешь свести концы с концами сегодня, очень сложно думать о будущем. Но вряд ли такой «автоматический» метод принесет понимание и рациональность, когда нет даже четкого и понятного для всех порядка. Многие ли знают, что отказавшись от участия в системе накоплений, вы будете автоматически перерегистрироваться каждые три года, пока вам не исполнится 40 лет. Мало того, пожилые работники тоже не могут расслабляться, потому что люди, уже являющиеся участниками накопления, но в 2019 году отказавшиеся на неопределенный срок перечислять взносы, автоматически включаются в систему каждые три года и так до 2028 года. Итак, вы должны быть постоянно начеку и следить за информацией, чтобы могли снова отказаться от того, от чего уже отказались.

Лоббисты банков и фондов (даже так называемая Ассоциация участников пенсионных фондов) активизируются с каждым годом, когда слышат разговоры о несовершенной системе и называют предложения по ее изменению популизмом, при этом дискредитируя «Содру» как неработоспособное учреждение в случае демографического кризиса.

Однако в популизме следует винить самих лоббистов фондов, которые используют индекс инфляции для оценки своей деятельности, показывая, что их показатели превышают его. Как метко заметил профессор Ромас Лазутка, уровень инфляции был бы важен, если бы мы использовали средства, накопленные в пенсионных фондах, для покупки холодильника, автомобиля или ремонта. Между тем, копя на пенсию, результаты нужно сравнивать с ростом зарплаты. И здесь, по словам профессора, пенсионные фонды безнадежно проигрывают «Содре». Среднегодовой прирост пенсионных фондов по сравнению с приростом заработной платы за 19 лет (с момента появления возможности накопления дополнительной пенсии) составляет 4,7 процента, а рост пенсий «Содры» – 6,5 процента. Кроме того, пенсии «Содры» ежегодно повышаются, а частная часть пенсий повышаться не будет.

Предложения

Во-первых, необходимо отказаться от любого принудительного механизма (постоянное автоматическое включение в накопление, иначе и не назовешь) для донакопления пенсий. У нас уже есть обязательства по уплате взносов государственного социального страхования, поэтому дополнительные сбережения должны быть добровольными. Для этого требуется либо постепенная корректировка системы (как в Эстонии), либо просто отказ от нее. Выходом могут стать профессиональные пенсионные фонды, в которые работодатели и работники вносят фиксированные взносы (на уровне компании или филиала) и которые не ориентированы на погоню за прибылью. Тем более, что уже принят Закон о начислении профессиональных пенсий, который, к сожалению, не работает. Государственный контроль подсчитал, что в 2021 г. всего 1,2 процента всех литовских работодателей способствовали накоплению работников для выхода на пенсию.

Поэтому вместо того, чтобы отдавать часть своих поощрений частным фондам, ориентированным на получение прибыли, государство могло бы передать их таким профессиональным пенсионным ассоциациям, продвигая тем самым более здоровую и надежную систему, уже опробованную в скандинавских странах.

А что еще власть действительно может и должна была бы сделать, так это окончательно разобраться в этом «скотном дворе» (в Литве целых 72 налоговых класса), что подверглось критике со стороны Всемирного банка, и ввести настоящую прогрессивную налоговую систему для всех доходов. Необходимо отказаться от давней порочной практики нашей страны, когда получающие низкие и средние доходы жители платят слишком много налогов, а получающие высокие доходы — платят мало или не платят вообще.