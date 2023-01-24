США начинают новую программу для беженцев

«WelcomeCorps предназначена для укрепления и расширения потенциала USRAP путем использования энергии и талантов американцев из всех слоев общества, желающих служить частными спонсорами — от членов религиозных и общественных групп, ветеранов, сообществ диаспоры, компаний, колледжей, университетов и прочее», — говорится на сайте.

В планах за первый год программы задействовать по меньшей мере 10 000 американцев в качестве спонсоров и переселить 5 000 беженцев со всего мира. Сообщается, что в течение первых 90 дней беженцы смогут рассчитывать на помощь в поселении, питании и получении медицинских услуг.