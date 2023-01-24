СОГГ: число досудебных расследований по факту незаконной перевозки людей увеличилось в разы

Всего в прошлом году пограничники задержали 231 подозреваемого (100 в 2021 году и 14 в 2020 году). Таким образом было перевезено 885 человек (338 в 2021 году и 29 в 2020 году).

Существуют две основные причины роста незаконного ввоза мигрантов. Первый – для подавляющего большинства иностранцев, нелегально въехавших в Беларусь до 2021 года, 3 августа прошлого года пограничники начали применять политику поворота, истек 12-месячный срок ограничения права на свободное передвижение. Они получили право покидать Центры регистрации иностранцев, где они были размещены, на ограниченный срок и могли находиться только на территории Литвы.

Такие мигранты стали массово злоупотреблять этим правом и бежать из Литвы, хотя до этого заявляли, что хотят получить убежище и остаться в стране, связывая свое будущее с Литвой и принося ей пользу. Например, только в августе из Литвы таким образом бежало 545 мигрантов.

Второй причиной увеличения количества досудебных расследований по фактам незаконной перевозки людей через границу в прошлом году являются продолжающиеся интенсивные попытки нелегальных мигрантов покинуть Беларусь и добиваться переправки в Западную Европу сразу после въезда в Литву.

По этим причинам иностранцы, абсолютное большинство которых составляют экономические мигранты, чаще нуждались в услугах перевозчиков.

Кстати, иногда на этом пути нелегальных мигрантов через Россию, Беларусь и Литву в страны Западной Европы проступало ранее невиданное звено. Это лица, называющие себя волонтерами, потенциально компрометирующие идею волонтерства и часто злонамеренно скрывающие от властей информацию об иммигрантах, готовящихся или въехавших в Литву нелегально. Они воображают, что выполняют особую миссию по «спасению» нелегальных мигрантов и возложили на себя функцию их «опеки». Кроме того, эти так называемые добровольцы используют риторику, схожую с риторикой белорусских пропагандистов в отношении литовского государства и его чиновников.

На 1 января 2022 года в центрах регистрации иностранцев в Литве были размещены 3403 нелегальных мигранта. Через год, то есть на 1 января 2023 года в центрах находилось 205 мигрантов. 18 января, это число еще больше сократилось – осталось 177 мигрантов.