Таможня вернула в Беларусь еще один груз запчастей к автомобилям «БЕЛАЗ»

В сентябре через Клайпедский порт не было разрешено вывезти еще один груз этого белорусского акционерного общества – 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов «БЕЛАЗ», тогда груз должен был следовать в Чили.

Белорусский производитель автомобилей «БЕЛАЗ» в июне этого года был включен в четвертый пакет санкций ЕС. Эти санкции были введены после того, как минский режим принудил к посадке пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также задержал активиста оппозиции Романа Протасевича.

В настоящее время ЕС рассматривает уже пятый пакет санкций для Беларуси в ответ на организуемую минским режимом незаконную миграцию в Литву, Латвию и Польшу.