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Таможня вернула в Беларусь еще один груз запчастей к автомобилям «БЕЛАЗ»

Фото lrmuitine.lt

Таможенники вернули в Беларусь еще один груз деталей к автомобилям «БЕЛАЗ». 

Как информировала во вторник таможня, груз возвращен, потому что в отношении завода «БЕЛАЗ» введены санкции Евросоюза (ЕС) на продажу и поставки товаров. 

Photo by Alejandro Leiva Fotografías on Foter

Груз запчастей весом почти 15 тонн должен был следовать в Боснию и Герцеговину. Его проверили на пункте пограничного контроля Мядининкай, стоимость груза – более 214 тыс. долларов США. 

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В сентябре через Клайпедский порт не было разрешено вывезти еще один груз этого белорусского акционерного общества – 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов «БЕЛАЗ», тогда груз должен был следовать в Чили. 

Белорусский производитель автомобилей «БЕЛАЗ» в июне этого года был включен в четвертый пакет санкций ЕС. Эти санкции были введены после того, как минский режим принудил к посадке пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также задержал активиста оппозиции Романа Протасевича. 

В настоящее время ЕС рассматривает уже пятый пакет санкций для Беларуси в ответ на организуемую минским режимом незаконную миграцию в Литву, Латвию и Польшу. 

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