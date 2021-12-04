Театр «Ланжерон» покажет зрителям два спектакля

Моноспектакль (на русском языке)

по повести Александра Каневского

Спектакль — Лауреат многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов! Этот спектакль заслуженно получил «Приз зрительских симпатий» в странах: Германия (Ганновер), Македония (Битола), Израиль (Иерусалим), Литва (Висагинас), Латвия (Рига), Молдова (Кишинев), Киргизия (Бишкек), Болгария (Варна). Этот спектакль обладатель приза «Лучшая мужская роль в камерном спектакле» Международного Фестиваля «Мельпомена Таврии» (Украина, Херсон)

Ироничность, полуулыбка, пронзительная горечь, пафос — все слилось воедино в спектакле в исполнении Заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева. Хотя казалось порой, что сама баба Маня — «боцман» с больными ногами, и красавица Теза, и гундосая Маринка, и прохиндей Жорик возникают перед глазами зрителя. Мягкая, акварельная манера изложения текста, особого рода деликатность, предельная актерская свобода, мягкий юмор отличают эту работу В.Бондарева. Режиссер-постановщик этого спектакля Галина Панибратец не только простроила актерскую партитуру, но и изобретательно создала визуальный образ спектакля. Актер выходит запросто, не чинясь — не актер-актерович, а парень, каких много.

На этом спектакле зритель переживает настоящий катарсис, то, чего так ждут в театре, сопереживая, плача, смеясь и радуясь. Этот спектакль рассказывает о человеческом великом братстве, о доброте и верности, о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть. ( №2 (18) 2010 г. Журнал «Иные берега» Валентина Федорова)

15 и 17 декабря в 18.30

«Вышла замуж за Кощея»

Комедия-Фентези (на русском языке)

Спектакль-комедия для всех, кто не прочь подурачиться. Но, главное чудо — любовь! Настоящая, судьбоносная, с самого первого взгляда! Легкая, но не легкомысленная комедия с чередой нелепых и очень смешных ситуаций! Связываться с женщинами – себе дороже! От Василисы Премудрой ничего хорошего ждать нельзя! И будь ты хоть сам Кощей, брать ее в жены категорически не рекомендуется, иначе горько пожалеешь о своем бессмертии!

В общем, спасайтесь, кто может! В противном случае вы рискуете умереть… от смеха. «Сказка – ложь, узнайте правду!»

Режиссер – Галина Панибратец. В спектакле заняты актеры: Заслуженный артист Украины – Виталий Бондарев, Екатерина Снедкова и Наталья Парасочкина.

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