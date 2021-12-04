Штамм Омикрон выявлен в 38 странах — ВОЗ

Омикрон-штамм коронавируса в настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом сегодня заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в Женеве, пишет ТАСС.
«Мы получили сообщения о наличии омикрон-варианта из 38 стран», — сказал Мария ван Керкхове.
По словам эксперта, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. «Имеется предположение о более высокой заразности, но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом дельта, который по-прежнему доминирует в мире», — отметила она.
Мария ван Керкхове отметила, что омикрон — последний по времени штамм, включенный ВОЗ в список вариантов, вызывающих обеспокоенность, однако будут и другие штаммы в этом перечне, поскольку чем больше циркулирует вирус, тем выше у него возможностей видоизменяться. В ВОЗ не исключают, что омикрон может усугубить ситуацию с заболеваемостью в Европе, где доминирует дельта.
Эксперт пояснила, что пока нет полной ясности, как воздействуют на этот штамм имеющиеся вакцины от COVID-19. «Это большой вопрос для нас. Потребуется время, чтобы понять воздействие вакцин», — констатировала Мария ван Керкхове.
Как уточнил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пока нет данных о том, что для борьбы с омикроном потребуется менять вакцины от коронавируса.