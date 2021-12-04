Штамм Омикрон выявлен в 38 странах — ВОЗ

Омикрон-штамм коронавируса в настоящий момент обнаружен в 38 странах. Об этом сегодня заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в Женеве, пишет ТАСС.

«Мы получили сообщения о наличии омикрон-варианта из 38 стран», — сказал Мария ван Керкхове.

По словам эксперта, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. «Имеется предположение о более высокой заразности, но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом дельта, который по-прежнему доминирует в мире», — отметила она.