Театральный мир лишился Творца, одаренного Богом. Умер композитор Фаустас Латенас.

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Лауреат национальной премии в области культуры и искусства Фаустас Латенас скончался на 65-ом году жизни, о его смерти в социальной сети «Фейсбук» сообщила его дочь, актриса Эльжбета Латенайте.

Музыка композитора звучит во многих последних спектаклях Русского драматического театра Литвы: в «Утопии», «Кролике Эдварде», «Мадам Рубинштейн», «Пигмалионе»… Таинственная, наполненная духовной силой, пронизывающая душу Музыка Фаустаса Латенаса навсегда останется в сердцах зрителей и в нашей памяти.

В. Латенас в 1989-1991 году руководил вильнюсским театром Lėlė, с 1996 года возглавлял Литовский государственный академический театр драмы, в 1999-2000 годах был генеральным директором Национального драматического театра. В 2000-2004 годах руководил Вильнюсским малым театром.

Руководители Литвы выражают соболезнования близким, коллегам и друзьям в связи с кончиной композитора Фаустаса Латенаса.

Президент Гитанас Науседа заявил, что смерть Ф. Латенаса стала неожиданной и болезненной утратой. По словам главы государства, Литва лишилась талантливой личности, которая внесла вклад в развитие театральной культуры. «Мы знали Ф. Латенаса как человека театра, однако композитор оставил яркий след не только в литовском культурном поднебесье, но и в дипломатии, в политической общественной жизни. Он активно формировал культурное поле, символизировавшее восстановление культуры новой, независимой Литвы», – отметил Г. Науседа.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис заявил, что Ф. Латенас был легендарным литовским композитором, оставившим много для будущих поколений. «Его видение и деятельность останутся в виде стандартом качества для приходящих поколений», – отметил глава парламента.

Премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул его вклад в политику Литвы в сфере культуры, в принятие стратегических решений, в популяризацию искусства в стране и в мире.

Искренние соболезнования всем, кто творил вместе с ним, любил его и был достоин счастья и чести знать этого замечательного человека!

Информация BNS и РДТЛ