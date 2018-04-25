Внеочередного заседания сейма не будет, спикер подозревает фальсификацию подписей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сообщил, что внеочередное заседание сейма провести нельзя, поскольку подписи его инициаторов могут быть подделаны.

Глава парламента утверждает, что подписи членов фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Риты Тамашунене и Ярослава Наркевича повторены дважды, поэтому не набрано минимальное необходимое число подписей депутатов для проведения внеочередного заседания.

Если исключить две повторяющихся подписи, получается, что инициативу «аграриев» поддержали 45 депутатов.

«Вчера, когда я получил документы по поводу проведения заседания, я просто просмотрел все подписи и нашел, что две фамилии повторены дважды. Поскольку не набрано необходимое количество 47 оригинальных подписей, возможно, что это возможная фальсификация», – сказал в среду журналистам В. Пранцкетис.

По его данным, в документ также внесены подписи парламентариев, которые во вторник отсутствовали в сейме.

«Но это лишь мое мнение», – сказал В. Пранцкетис.

Он обещал обратиться в Комиссию по процедурам и этике сейма по вопросу возможной фальсификации документа.

Во вторник «аграрии» заявили, что собрали 47 обязательных подписей под инициативой проведения внеочередного пленарного заседания по обращению сейма в Конституционный суд.

Согласно уставу сейма, внеочередное заседание сейма может быть созвано, если его в письменной форме требует не менее трети членов сейма, то есть не менее 47 депутатов.

Решать вопрос по обращению ИПАЛ-СХС в срочном порядке вынуждает срок, предусмотренный законом.

Он предусматривает, что участники выборов в течение 24 часов от решения Главной избирательной комиссии могут их обжаловать в сейме или президенту, а сейм или президент не позднее 48 часов могут обратиться в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в сейм.

Во вторник председатель сейма Викторас Пранцкетис отклонил просьбу ИАПЛ — СХС обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в сейм, поскольку не усматривает нарушений закона. Чуть раньше это сделал президент Литвы Гитанас Науседа, а также Конституционный суд.

Тогда «аграрии» решили собирать подписи за созыв внеочередного заседания сейма. По мнению председателя Комитета по вопросам права и правопорядка, «агрария» Агне Ширинскене, такое решение может принимать лишь сейм.

ИАПЛ-СХС во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм.