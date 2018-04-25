В Германии предложили отказаться от понятия расы в конституции

Министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что в правительстве страны рассматривают возможность убрать слово «раса» из конституции ФРГ. В кабинете министров объясняют это тем, что само понятие расы на сегодняшний день считается несостоятельным.

Как отмечает портал Augsburger Allgemeine, норма, согласно которой никто в Германии не должен подвергаться дискриминации по признаку расы, была призвана обозначить, что страна дистанцировалась от нацистской идеологии. Тем не менее в новых условиях само упоминание концепции расы часто оказывается связано с предрассудками и расистской агитацией. Слово «раса» в конституции планируется заменить другим термином.

Ламбрехт отметила, что Основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы, при этом пострадавшие от дискриминации не должны воспринимать это изменение как ухудшение ситуации.

Представители федеративной земли Гамбурга уже представили проект соответствующей поправки к статье 3, которая должна быть внесена в Федеральный совет на следующей неделе. В них говорится, что «Никто не может быть … расово ущемленным или привилегированным».

Как отмечает DW, действующая редакция 3-й статьи конституции ФРГ гласит, что никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов.