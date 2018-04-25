Телефонное право

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Участковый суд города Вильнюса, продолживший на минувшей неделе рассмотрение дела о, возможно, непрозрачной выдаче визы гражданину России, заслушал тайно сделанные правоохраной записи телефонных разговоров, сообщает BNS.

В этом деле обвинения в торговле влиянием предъявлены бывшему долголетнему дипломату и представителю бизнеса Римантасу Шидлаускасу, гражданину РФ, россиянину — владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциации торговли, промышленности и ремесел Р. Шидлаускас «непосредственно требовал и договорился взять» у А. Беляускаса и Р. Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения в том, что бывшему дипломату были переданы 3 тыс. евро.

В одной из записей телефонных разговоров слышно, как Р. Шидлаускас и А. Беляускас договариваются о встрече. Также зафиксирована беседа этих обвиняемых, в ходе которой обсуждаются документы, необходимые для визы. Адвокаты обвиняемых на заседании суда утверждали, что одна из бесед неправильно стенографирована, поскольку Р. Шидлаускас сказал по-русски не «подкупить», а «пожалеть». В этой беседе А. Беляускас говорит Р. Насырову о том, что им есть о чем поговорить, но нельзя это делать по телефону.