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Происшествия

Телефонное право

  • Фото www.pixabay.com

Участковый суд города Вильнюса, продолживший на минувшей неделе рассмотрение дела о, возможно, непрозрачной выдаче визы гражданину России, заслушал тайно сделанные правоохраной записи телефонных разговоров, сообщает BNS.

В этом деле обвинения в торговле влиянием предъявлены бывшему долголетнему дипломату и представителю бизнеса Римантасу Шидлаускасу, гражданину РФ, россиянину — владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциации торговли, промышленности и ремесел Р. Шидлаускас «непосредственно требовал и договорился взять» у А. Беляускаса и Р. Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения в том, что бывшему дипломату были переданы 3 тыс. евро.

В одной из записей телефонных разговоров слышно, как Р. Шидлаускас и А. Беляускас договариваются о встрече. Также зафиксирована беседа этих обвиняемых, в ходе которой обсуждаются документы, необходимые для визы. Адвокаты обвиняемых на заседании суда утверждали, что одна из бесед неправильно стенографирована, поскольку Р. Шидлаускас сказал по-русски не «подкупить», а «пожалеть». В этой беседе А. Беляускас говорит Р. Насырову о том, что им есть о чем поговорить, но нельзя это делать по телефону.

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Во время заседания были преданы гласности и SMS-сообщения, которыми обменивались подозреваемые. «Визы вам выдадут как положено», – писал Р. Шидлаускас Р. Насырову.

Еще в одном сообщении бывший дипломат просил бизнесмена сообщить, «что все в порядке», а последний ответил: «Все в порядке, получил». Позднее Р. Насыров уточнил, что ему была выдана виза на два с половиной года, а его сыну — на три. 

С момента восстановления независимости Литвы Р. Шидлаускас работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет руководил Консульским департаментом. Он работал послом в Канаде, а в 2002 – 2008 годах был послом в России. Р. Насыров с сестрой владел небольшим банком «Новый Промышленный Банк».

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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