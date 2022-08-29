Telia получила частоты на 23 млн евро, Tele2 – на 4 млн евро, Bite — на 3 млн евро

Совет Службы регулирования связи (СРС) в понедельник после трехмесячной борьбы утвердил победителей аукциона стоимостью 29,9 млн евро, необходимого для связи 5G.

Член совета СРС Дарюс Кулешюс сообщил, что аукционы 5G в Литве подошли к финишу – определены победители еще одного аукциона, которые получат право использовать радиочастоты для самых современных услуг мобильной связи.

«За право использования ограниченного государственного ресурса — радиочастот — операторы заплатят в госбюджет 29,9 млн евро и уже в ближайшем будущем подключение 5G в Литве откроет более широкие возможности для предоставления инновационных и передовых услуг не только жителям, но и в промышленности, бизнесе и общественном секторе», — сказал для сообщения Кулешюс.

По словам главы Telia Lietuva Дэна Стромберга, подключение связи 5G — это вопрос нескольких недель.

«Полученный на аукционе блок А из радиочастот 2х10 МГц в сегменте 700 МГц также позволит объединить и частотный спектр 4G, что улучшит качество связи даже в малонаселенных районах. Telia в настоящее время имеет в Литве более 1000 базовых станций, через которые она уже может обеспечить связь 5G», — сказал для пресс-релиза Стромберг.

На аукцион были выставлены три 20-летних блока радиочастот со стартовой ценой в 5 млн евро за блок шириной 2×10 МГц и 3 млн евро — для блоков шириной 2×5 МГц.

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