Токаев назвал протесты попыткой госпереворота

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал последние события в стране попыткой государственного переворота. Такое заявление он сделал в ходе совещения лидеров ОДКБ в понедельник, 10 января, пишет ТАСС.

По его словам, подготовка к беспорядкам в Казахстане шла длительное время, а волна массовых беспорядков возникла «как по единой команде».

Токаев заявил, что бандформирования в Казахстане пытались завладеть оружием и боевой техникой.

Согласно последним данным, в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, число жертв среди мирного населения уточняется.

Также Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках, в том числе иностранных боевиков, террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Он пообещал позже представить доказательства подготовки террористической агрессии.

Вместе с тем, Токаев заверил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен.

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости», — сказал Токаев.

По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены.

Токаев заявил, что в Казахстане никогда не применялись и не будут применяться вооруженные силы против мирных демонстрантов.

Кроме того, он отметил действия ОДКБ — миссия в Казахстане стала полезной. В ходе заседания ОДКБ Токаев предложил оптимизировать сроки реагирования на кризисные ситуации.

Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в республику. Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов.

Напомним, в Казахстане во время акций протестов погибли не менее 164 человека, включая двоих детей. Больше всего погибших в Алматы. Почти 8 тысяч человек были задержаны.