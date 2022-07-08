Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок казахстанской нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством разработать план по диверсификации поставок нефти из республики. Об этом он заявил на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.
По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Он поручил «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Также поставил задачу перед правительством и «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.
Как сообщалось ранее, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена на 30 суток судом Новороссийска из-за обнаружения экологических нарушений. По трубопроводной системе КТК (трубопровод Тенгиз — Новороссийск) транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.belta.by