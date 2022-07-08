Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок казахстанской нефти

Фото: администрация президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством разработать план по диверсификации поставок нефти из республики. Об этом он заявил на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Он поручил «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Также поставил задачу перед правительством и «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.