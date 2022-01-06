Торговый представитель США выразила поддержку Литве из-за «экономического насилия» Китая

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США поддерживают Литву, испытывающую «экономическое насилие» Китая, заявила торговый представитель США Катерина Тай.

Она сообщила, что выразила поддержку Литве в ходе беседы с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

«Я выразила сильную продолжающуюся поддержку США Литве, которая сталкивается с экономическим насилием Китайской народной республики», — в среду написала дипломат в своем твиттере.

К. Тай также сообщила, что обсудила с министром «способы усиления нашего трансатлантического партнерства и наших общих ценностей».

Г. Ландсбергис поблагодарил «за искреннюю беседу» и поддержку, а также подчеркнул, что Литва сохранит и в дальнейшем единство с партнерами, которые придерживаются общих ценностей.

«Мы благодарны за обязательство США действовать вместе с ЕС в ответ на насильственное дипломатическое и экономическое поведение. Мы вместе как единомышленники, сохраняющие свои ценности и принципы перед лицом любого насилия», — написал в свое твиттере Г. Ландсбергис.

Отношения Литвы и Китая обострились после разрешения открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

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