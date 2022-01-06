В Беларуси создан новый комплекс управления огнем артиллерии «Лагуна»

Белорусские предприятия, входящие в состав Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК), создали комплекс управления огнем артиллерийских подразделений «Лагуна». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

«В рамках внутренней кооперации предприятиями одного из холдингов, входящих в систему Госкомвоенпрома, создан и передан заказчику комплекс боевого управления огнем 1В12 БМЭ «Лагуна», — говорится в сообщении.

Комплекс «Лагуна» обеспечивает разведку целей и управление боевыми действиями дивизиона (батареи), вооруженного различными артиллерийскими и реактивными системами («Град», «Пион», «Гвоздика» и др.), а также непрерывное взаимодействие с общевойсковыми подразделениями. Он объединяет в единую сеть машину командира дивизиона, машины трех командиров батарей, начальника штаба дивизиона, трех старших офицеров батарей и орудийный комплект средств управления огнем, уточнили в ГВПК.

В комитете добавили, что машина управления командира дивизиона создана на базе бронеавтомобиля отечественного производства «Кайман», а машина управления начальника штаба дивизиона — автомобиля Урал-4320.