Торжества по случаю 13 января: речи руководителей заглушал свист протестующих

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В четверг на площади Независимости в Вильнюсе во время речей по случаю 31-й годовщины январских событий звучали крики и свист протестующих, недовольных действиями правительства.

Люди, приглашенные Движением семей Литвы, подняли шум: кричали «Позор», свистели, трубили в рожки, били в барабаны. В руках держали государственные флаги, плакаты «Нет COVID-диктатуре», «Народ просыпается».

Они не вняли просьбе ведущего мероприятия почтить память защитников свободы.

«Если вы не уважаете собравшихся, то хотя бы уважайте память погибших», — призвал Гинтарас Микалаускас.

Больше всего протестующие шумели во время речей спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и премьер-министра Ингриды Шимоните, председателя Комиссии Сейма по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Говоря о борьбе за свободу и ее достижениях, глава правительства, обращаясь к пикетчикам, сказала, что то, что они могут свистеть в данный момент, как раз и является следствием борьбы за свободу.

Освистали и речь монашки, лауреата премии Свободы и одной из сотрудников Хроники Литовской католической церкви Бернадеты Малишкайте.

Когда она говорила о важности свободы и говорила, что свобода не существует без морали, протестующие свистели, крича: «Кто лжет, тот ворует».

Во время речи президента Литвы Гитана Науседы, то протестующие вели себя более спокойно.

Руководители правительства и Сейма позднее заявили, что шумные люди проявили неуважение к спикерам и родственникам погибших.

В свою очередь, первый бывший фактический лидер Литвы Витаутас Ландсбергис приравнял собравшихся на протест против власти к просоветскому движению «Единство» и фашистам.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила BNS, что у въездов на площадь Независимости собралось около 2,5 тысяч человек, задержанных пока нет. В толпе также есть люди, которые пришли не протестовать, а отдать дань уважения защитникам свободы.

Лидер Движения семей Литвы Раймондас Гринявичюс заявил, что люди вышли в четверг на площадь Независимости, чтобы выразить протест «против обязательного тестирования за счет работников, паспорта возможностей», протестующие также требуют отставки правительства.

У Сейма были усилены силы полиции, а у подъездов к зданию парламента были установлены специальные металлические ограждения.

13 января в Литве отмечают День защитников свободы, в память о погибших 13 января 1991 года во время агрессии советской армии в Вильнюсе. Тогда советская власть попыталась свергнуть законное правительство Литвы, провозгласившее независимость страны от СССР 11 марта 1990 года, с помощью военной силы.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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