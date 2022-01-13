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Во Франции вводят вакцинный пропуск, обязательный для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. Соответствующий законопроект одобрил в первом чтении французский Сенат, сообщает The Guardian в четверг, 13 января.

Инициатива направлена на усиление действующих мер, в частности путем замены санитарного пропуска вакцинным — так власти надеются бороться с поддельными пропусками.

После голосования в Сенате следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в ходе заседания специального объединенного комитета, состоящего из семи депутатов Нацсобрания и семи сенаторов. Если комитет даст положительную оценку, то законопроект далее будет вынесен на окончательное голосование двух палат парламента. Если же комитет отклонит документ, то в парламенте будут проведены новые дебаты. Закон вступит в силу после подписания президентом Франции.

Законопроект гласит, что вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. При этом в отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка).

В то же время перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Напомним, что в мире накануне зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки. В целом на планете коронавирусом заразились 312 173 462 человека, из них 5 501 000 — умерли от осложнений инфекци.