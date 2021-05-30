Трагедия в больнице

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Пожар в Вильнюсской республиканской больнице унес жизнь одного человека. Следователи подозревают, что погибший умышленно поджег палату.

Департамент полиции сообщает, что 22 мая около 11 часов утра в больнице на улице Шилтнамю в Вильнюсе возник пожар, во время которого сгорела палата, а также обгорели другие помещения. Пострадали два пациента: мужчина (1943 г.р.), который отравился угарным газом, и мужчина (1968 г.р.), скончавшийся от ожогов по всему телу в тот же день около 12.30. Предполагается, что возгорание вызвал человек, который во время пожара пострадал больше всего и в итоге скончался (1968 г. р.).