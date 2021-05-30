Трагедия в больнице

Пожар в Вильнюсской республиканской больнице унес жизнь одного человека. Следователи подозревают, что погибший умышленно поджег палату.
Департамент полиции сообщает, что 22 мая около 11 часов утра в больнице на улице Шилтнамю в Вильнюсе возник пожар, во время которого сгорела палата, а также обгорели другие помещения. Пострадали два пациента: мужчина (1943 г.р.), который отравился угарным газом, и мужчина (1968 г.р.), скончавшийся от ожогов по всему телу в тот же день около 12.30. Предполагается, что возгорание вызвал человек, который во время пожара пострадал больше всего и в итоге скончался (1968 г. р.).
Пожар вспыхнул на восьмом этаже больницы, в хирургическом отделении. По словам главного специалиста отдела координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения, ЧП произошло в палате.Из-за пожара пришлось эвакуировать 39 пациентов и восемь человек из персонала. В отчете после инцидента представители больницы заявили, что в результате пожара в палате погиб пациент — асоциальная личность, у которого было психическое заболевание и который, как предполагается, устроил пожар. Было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 (2) УК Литовской Республики с целью установления причины смерти.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ