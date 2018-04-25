  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Тракай- культурная столица Литвы 2020 года

Подробнее...
default image
Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

Подробнее...
default image
В Британии обнародовали план Джонсона по Brexit

Подробнее...
default image
Налог на торговлю повысит цены, отразится на экономике

Подробнее...
default image
Туск назвал главную ошибку Евросоюза

Подробнее...
default image
В Президентском дворце Литвы состоялся молитвенный завтрак

Подробнее...
default image
Минюст Литвы обратится в КС по поводу написания нелитовских имен в документах

Подробнее...
default image
Встреча Лукашенко и Путина намечена на 7 декабря в Сочи

Подробнее...
default image
Из-за непогоды в Африке погибли сотни людей

Подробнее...
default image
Эстонская BLRT инвестирует в Клайпеде еще 20 млн евро

Подробнее...
default image
В русском книжном магазине в Париже представлена книга о ссылках литовцев

Подробнее...
default image
Ученики сожгли свою школу, получив плохие оценки

Подробнее...
default image
Названа самая дорогая в мире рождественская елка

Подробнее...
default image
Кабмин представил в Страсбурге позицию Литвы по второму делу о тюрьме ЦРУ

Подробнее...
default image
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Подробнее...
default image
За жизнь без сигареты

Подробнее...
default image
Социальное жилье: миф или реальность?

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
TOP,Культура,Новости,Регионы

Тракай- культурная столица Литвы 2020 года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В пятницу вечером праздничными мероприятиями Тракай открыл год культурной столицы Литвы

Цикл мероприятий открыл концерт духового оркестра «Trimitas», состоялась торжественная передача символа Культурной столицы и зажгли рождественскую ель.

Курорт является колыбелью династии Гядиминасов, родину и резиденцию литовских правителей Кястутиса и Витаутаса Великого, а также подчеркивает наследие и многонациональное сообщество средневековой столицы Литвы.

Весь год в Тракай будут проводиться культурные мероприятия мастеров искусства, выставки, концерты, фестивали как среди профессионалов, так и любителей. Мероприятиями Тракай подчеркнет свою историю и многообразие.

Муниципалитет города сообщил, что на 2020 год запланированы уникальные мероприятия, например, состоится Международный художественный фестиваль „Transmisijos“. Кроме того, Исторический музей Тракая впервые в истории организует и пригласит всех желающих на неделю Государства — «Праздник флага». Этим мероприятием город постарается заложить новую традицию в Литве —  прославлять свое Государство десятидневными мероприятиями – со дня коронации короля Миндаугаса 6 июля до 15 июля — славной победы наших предков в Грюнвальдской битве.

Целью проекта «Культурная столица Литвы» является содействие культурной активности и творчеству жителей регионов Литвы, развитие культуры и искусства, инициатив и доступности культуры.

В 2021 году культурной столицей Литвы станет Неринга, в 2022 году — Алитус.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600