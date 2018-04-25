Тракай- культурная столица Литвы 2020 года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В пятницу вечером праздничными мероприятиями Тракай открыл год культурной столицы Литвы

Цикл мероприятий открыл концерт духового оркестра «Trimitas», состоялась торжественная передача символа Культурной столицы и зажгли рождественскую ель.

Курорт является колыбелью династии Гядиминасов, родину и резиденцию литовских правителей Кястутиса и Витаутаса Великого, а также подчеркивает наследие и многонациональное сообщество средневековой столицы Литвы.

Весь год в Тракай будут проводиться культурные мероприятия мастеров искусства, выставки, концерты, фестивали как среди профессионалов, так и любителей. Мероприятиями Тракай подчеркнет свою историю и многообразие.

Муниципалитет города сообщил, что на 2020 год запланированы уникальные мероприятия, например, состоится Международный художественный фестиваль „Transmisijos“. Кроме того, Исторический музей Тракая впервые в истории организует и пригласит всех желающих на неделю Государства — «Праздник флага». Этим мероприятием город постарается заложить новую традицию в Литве — прославлять свое Государство десятидневными мероприятиями – со дня коронации короля Миндаугаса 6 июля до 15 июля — славной победы наших предков в Грюнвальдской битве.

Целью проекта «Культурная столица Литвы» является содействие культурной активности и творчеству жителей регионов Литвы, развитие культуры и искусства, инициатив и доступности культуры.

В 2021 году культурной столицей Литвы станет Неринга, в 2022 году — Алитус.