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Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия. Трансляция велась на американских телеканалах и на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

«Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — заявил он, отметив, что удар Тегерана не нанес Вашингтону серьезного ущерба, никто не погиб.

Ранее Трамп обратился к нации после ударов Ирана. Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции против Ирана.

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Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские СМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.

korrespondent.net

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