Г.Науседа: о безопасности литовских военных в Ираке позаботились

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что в связи с повышением напряженности на Ближнем Востоке о безопасности литовских военных в Ираке позаботились.

«Общее решение заключается в обеспечении безопасности и жизни находящихся там военных – и литовских, и других. Это было сделано, военные были предупреждены, эти удары не оказали на них никакого влияния», – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT.

«Военные могут ощущать себя в безопасности, насколько можно ощущать себя в безопасности именно в таком регионе», – сказал он.

Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.