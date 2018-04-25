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Г.Науседа: о безопасности литовских военных в Ираке позаботились

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Г.Науседа: о безопасности литовских военных в Ираке позаботились

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа заявляет, что в связи с повышением напряженности на Ближнем Востоке о безопасности литовских военных в Ираке позаботились.

«Общее решение заключается в обеспечении безопасности и жизни находящихся там военных – и литовских, и других. Это было сделано, военные были предупреждены, эти удары не оказали на них никакого влияния», – заявил глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радиостанции LRT.

«Военные могут ощущать себя в безопасности, насколько можно ощущать себя в безопасности именно в таком регионе», – сказал он.

Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.

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Иран целился на базы в Эрбиле и Айн-аль-Асаде, находящиеся на западе и севере Ирака. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой «Исламское государство». 

Еще шесть литовцев-связистов служат в возглавляемой НАТО миссии. Трое других литовских военных на этой неделе из соображений безопасности были передислоцированы в Кувейт. 

Президент сказал, что Литва не будет принимать односторонних решений о выводе военных из Ирака, «поскольку таково обязательство перед организацией НАТО – решения принимаются совместно». 

Литовские военные не пострадали в обстреле базы. Они вместе с другими военными коалиции покинули базу еще до бомбардировки, утверждает литовская армия и Министерство обороны. 

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