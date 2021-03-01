Трамп не будет создавать свою партию

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Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Данное публичное выступление станет первым для Трампа после истечения срока его полномочий на посту президента. Ожидается, что он призовет республиканцев к единству и представит предложения относительно того, как партии следует готовиться к предстоящим в 2022 году промежуточным выборам в стране.