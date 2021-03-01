«Война престолов» между консерваторами и президентом за саммит ЕС

Против перемен: Консерваторы применяют двойные стандарты, стремясь расшить свое влияние – поддерживавшей их Д. Грибаускайте они сами уступили место в Совете руководителей ЕС (СРЕС), а политического оппонента Г. Науседу хотят лишить этого права. Согласование полномочий глав государства в зависимости от личностей или политической принадлежности не согласуется с западной демократической традицией.

Конституционные полномочия.

За перемены: Отношения Литвы с ЕС не должны считаться вопросами внешней политики, поскольку ЕС отличается от классических международных организацией порядком принятия решений и их выполнением. Компетенция ЕС непосредственно связана с проводимой правительством национальной политикой, правовые акты ЕС могут применяться напрямую, у них верховенство над национальными законами. Даже при решении вопросов внешней политики ЕС участие премьера не было бы неуместным, поскольку по Конституции внешняя политика осуществляется в Литве правительством вместе с президентом. Президент не может быть членом политической партии, поэтому не участвует в совещаниях европейских партий, которые часто проводятся накануне СРЕС, это снижет влияние президента, и одновременно страны.

Против перемен: У президента есть конституционные полномочия для решения основных вопросов внешней политики. СРЕС устанавливает общую внешнюю политику ЕС и политику безопасности, ЕС является международной организацией – пусть и очень специфической – поэтому нельзя отрицать, что это является частью внешней политики, более того, координация вопросов ЕС в Литве доверено Министерству иностранных дел. Ограничения на участие в СРЕС, введенные сеймом или правительством, нарушили бы конституционные права президента в сфере внешней политики. Даже если рассматриваемые вопросы будут касаться исполнительной власти, президент может их решать, поскольку является частью исполнительной власти, министры ему подчиняются. Ротация президента и премьера в зависимости от вопросов саммита практически невозможно, поскольку на сессиях бывают разные темы, СРЕС является политическим клубом, а участие одного лица в нем обеспечивает преемственность. Ни одна из стран ЕС не применяет принципа ротации. Не стоит переоценивать партийность, поскольку руководители представляют страны, а не партии, кроме того, сама премьер И. Шимоние является беспартийной.

Вопрос мандата.

За перемены: При создании правовых актов ЕС существенную роль играют сейм и правительство, а не президент. Решения саммитов могут оказывать большое влияние на законодательство ЕС, Позиции Литвы утверждают сейм и правительство, а по причине автономности президента нет возможностей обеспечить соблюдение утвержденного мандата, поскольку президент не подотчётен сейму. Положения устава сейма сформированы для участия премьера в СРЕС.

Против перемен: В период президентства Д. Грибаускайте практические вопросы в зависимости, как президентские полномочия согласуются с мандатом правительства и сейма, удавалось успешно решать посредством утверждения установки и практики того, что президент отправляется на саммит с согласованной позицией Литвы. СРЕС не принимает правовых актов, он принимает политические решения и вехи, а это согласуется с президентской ролью. Г. Науседа получил мандат народа, когда опередил на президентских выборах другого кандидата — И. Шимоните, а во время избирательной кампании ни один из них не оспаривал президентские полномочия на саммитах ЕС.