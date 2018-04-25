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Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Photo by The Epoch Times on Foter.com / CC BY

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения на 30 дней вступят в силу с 13 марта, заявил американский лидер в телеобращении к согражданам в связи с распространением коронавируса. 

Отмечается, что исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования. Он также подчеркнул, что вспышка коронавируса на территории США не является финансовым кризисом, однако американские власти примут необходимые экономические меры.  

«Это не финансовый кризис. Это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир», − заявил глава государства. Чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим и предприятиям, он отдал распоряжение о предоставлении кредитов под низкий процент компаниям, которые пострадали от вспышки заболевания. 

Также Трамп дал инструкции Министерству финансов США отложить прием налоговых платежей без взимания процентов и пеней у определенных категорий граждан и частных предприятий, затронутых распространением коронавируса. 

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По его словам, налоговые послабления для американских физических и юридических лиц дадут экономике США более 200 миллиардов долларов и станут, таким образом, дополнительным стимулом ее роста.  Американский лидер заявил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

korrespondent.net

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